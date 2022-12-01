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Технику кармацкой росписи по дереву внесли в реестр объектов нематериального культурного наследия Тюменской области

Общество, 13:02 18 декабря 2022

сообщество "Ялуторовский острог" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

Техника кармацкой росписи по дереву старожилов Тюменской области внесена в региональный реестр объектов нематериального культурного наследия.

Это русская свободно-кистевая живописная маховая роспись, выполнялась масляными красками по дереву с использованием приема двойного мазка, сообщает информационный центр правительства региона.

В 1910 году красильным делом занималось более 300 крестьян. Проживали красильщики недалеко от Тюмени. Они расписывали интерьеры крестьянских домов и деревянную бытовую утварь. Мастеров знали как “кармаков”, “кармацких петушников”, “тюменских красильщиков”.

Региональный реестр объектов нематериального культурного наследия доступен на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

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# мастера , роспись

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