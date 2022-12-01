20 ребят из Ишима наградили за победу в конкурсе рисунков "Сильна семья традициями"

| Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина | Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина

20 ребят, победивших в конкурсе "Сильна семья традициями", посвященном 105 юбилею органов ЗАГС, наградили в Ишиме. Рисунки разместят в фойе ишимской Детской школы искусств, сообщает администрация города.

На лучшее генеалогическое древо в номинации "Творческая семья" отмечены Ульяна Кирикова, Даша Белова, Кира Алексеева, Даша Мальцева, София Козырева, Анелия Жайсамбаева. В номинации "Семейная летопись" отмечены работы Насти Щербаковой, Вовы Слесарева, Миши Бочкарева, Кирилла Гаголкина.

Победителями в номинации 1-4 класс стали Карина Дымникова, Настя Сажина, Софья Осинцева, в номинации 5-9 класс – Маша Карпова, Аня Сопельняк, Альбина Корвецких. Приза зрительских симпатий удостоены Миша Черняев, Ярослава Володина, Даша Харина, Анна Баянова.

Вручил призы и дипломы победителям глава Ишима Федор Шишкин.

"Искренне благодарю семьи участников конкурса за проявленный интерес к семейным традициям и ценностям, за оказанную детям помощь в создании работ. Сотрудников комитета поздравляю с юбилеем образования органов ЗАГС. Желаю всем успехов, мира, благополучия и здоровых, крепких семей", - отметил он в своем Telegram-канале.

Всего на конкурс было подано более 200 работ.