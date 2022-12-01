Первый в России жилой дом с использованием инфраструктурных облигаций сдали в Тюмени

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Первый в России 436-квартирный дом "Сибирский" с использованием механизма инфраструктурных облигаций сдан в эксплуатацию в Тюмени. Он входит в состав ЖК "Домашний", в микрорайоне Плеханово.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Застройщик благодаря льготному займу построил сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газовую котельную и дороги.

Дом глава региона осмотрел вместе с полномочным представителем президента в УФО Владимиром Якушевым и заместителем министра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным.

"Мы уделяем большое внимание развитию социальной инфраструктуры. В прошлом году сдали в эксплуатацию два детских сада: на 280 и на 260 мест. Сейчас строится школа на 1500 мест. Она будет готова к следующему учебному году. Также рядом предусмотрен участок для еще одного детского сада", - сообщил Александр Моор.

Полностью завершить строительство жилого комплекса планируется в 2026 году.