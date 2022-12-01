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Изделия из керамики, текстиля и дерева представят тюменцам "Гильдия мастеров"

Общество, 18:42 18 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изделия из керамики, текстиля и дерева представят тюменцам "Гильдия мастеров" на ярмарках в ЦУМе в новогодние праздники. Об этом сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

Также можно будет купить украшения, выполненных тюменскими мастерами в разных материалах - камнях, эпоксидной смоле, коже, новогодние игрушки. Все в единственном экземпляре и технике.

"Кроме того, по нарастающей идет процесс трансформации самих торговых центров. Все больше площадей отдается под развлекательные или иные цели. Например, под музейное пространство. В ЦУМе сейчас работают музей оружия, музей тюменской торговли и центр Visit Tyumen. Мы составили маршрут по закулисью старейшего торгового предприятия области", - рассказала генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова.

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# мастера , ЦУМ , ярмарка

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