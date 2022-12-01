Тюменцев предупреждают о мокром снеге и гололеде 19 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сильный и мокрый снег, а также гололед ожидаются на юге Тюменской области 19 декабря, сообщает администрация города.

Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный 6–11 метров в секунду. Температура ночью ожидается от минус 8 до минус 10 градусов, к утру повышение до минус 3, днем до плюс 1 градуса.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах.