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Тюменцев предупреждают о мокром снеге и гололеде 19 декабря

Общество, 14:51 18 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сильный и мокрый снег, а также гололед ожидаются на юге Тюменской области 19 декабря, сообщает администрация города.

Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный 6–11 метров в секунду. Температура ночью ожидается от минус 8 до минус 10 градусов, к утру повышение до минус 3, днем до плюс 1 градуса.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах.

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# гололед , неблагоприятные погодные условия , снегопад

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