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Эшелон с мобилизованными из Тюменской области и Пермского края проводили на боевое слаживание

Общество, 20:15 18 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Офицеров и солдатов Тюменской области и Пермского края, которые прошли подготовку в Тюмени, отправили на боевое слаживание с железнодорожного вокзала 18 декабря. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В торжественной церемонии, которую открыл гимн России, родные, близкие, представители ТВВИКУ, правительства, общественности обратились к военнослужащим.

“Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты! Вы, стали сплоченным воинским коллективом. На данном этапе - это самое главное. Желаю успехов в защите нашей Родины”, - сказал начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев отметил, что никто не сомневается, что и пермяки, и тюменцы выполнят свой воинский долг.

“Я больше, чем уверен, что вы не подведёте. С Богом, мужики”, - добавил руководитель центра помощи семьям участников СВО Пермского края Константин Строгий.

По традиции каждый военнослужащий получил монету, чтобы возвратившись домой, "вернул долг".

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# мобилизация

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