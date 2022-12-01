Эшелон с мобилизованными из Тюменской области и Пермского края проводили на боевое слаживание

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Офицеров и солдатов Тюменской области и Пермского края, которые прошли подготовку в Тюмени, отправили на боевое слаживание с железнодорожного вокзала 18 декабря. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В торжественной церемонии, которую открыл гимн России, родные, близкие, представители ТВВИКУ, правительства, общественности обратились к военнослужащим.

“Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты! Вы, стали сплоченным воинским коллективом. На данном этапе - это самое главное. Желаю успехов в защите нашей Родины”, - сказал начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев отметил, что никто не сомневается, что и пермяки, и тюменцы выполнят свой воинский долг.

“Я больше, чем уверен, что вы не подведёте. С Богом, мужики”, - добавил руководитель центра помощи семьям участников СВО Пермского края Константин Строгий.

По традиции каждый военнослужащий получил монету, чтобы возвратившись домой, "вернул долг".