160 миллионов онлайн-заявлений подали за год тюменцы на портале Госуслуг

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 160 млн онлайн-заявлений подали за год жители Тюменской области на портале Госуслуг. Сегодня в перечень социально значимых включено 80 услуг различных сфер деятельности: оформление пособий, материальной помощи, предоставление компенсаций.

77 услуг из этого перечня доступны на Едином портале государственных услуг и три - на портале услуг Тюменской области.

Подать заявление и отслеживать ход его рассмотрения можно в личном кабинете федерального портала госуслуг или регионального портала госуслуг.