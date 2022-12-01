Ремесла Тюменской области представили на новогодней елке в музее Словцова

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Игрушками, которые демонстрируют ремесленное многообразие Тюменской области, украсили новогоднюю ель в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в областном центре, сообщает региональный департамент культуры.

К созданию елочных украшений присоединились мастера, известные своими работами не только в Тюменской области, но и в России: народный мастер Союза художников России Вера Быкова, мастер резьбы по дереву Святослав Шитов и мастер по урало-сибирской росписи Ольга Отраднова.

Увидеть ремесленную елку можно в музейном комплексе на новой выставке "Калейдоскоп традиций", посвященной 100-летию образования СССР. Стоимость посещения - 200 рублей.

На открытии также подвели итоги Года народного искусства и нематериального культурного наследия России. За вклад в развитие нематериального культурного наследия и народно-художественных промыслов региона наградами департамента культуры Тюменской области отмечены 21 мастер и ремесленник.

27 мастеров региона получили благодарственные письма "За сохранение и продвижение народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области" Тюменского музейно-просветительского объединения.

"Мероприятие завершает тематический год и транслирует богатство нашего края традициями и уникальными объектами нематериального культурного наследия. Пока есть такие люди, которые горят своим делом и живут ремеслом, наши традиции будут сохраняться", – отметила заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.