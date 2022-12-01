Стать владельцами оружия смогут только тюменцы старше 21 года

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Вступившие в силу поправки в Федеральный закон "Об оружии" ужесточили требования по его обороту к лицам, у которых оно есть и к желающим его приобрести. К примеру, для тех, кто собирается стать владельцем оружия, возрастная планка поднята до 21 года, есть исключения по спецсубъектам.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Тюмени, Нижнетавдинскому, Тюменскому районам управления Росгвардии по Тюменской области Сергей Кузнецов.

Он напомнил, что о хранении, дарении, продаже списанного оружия необходимо уведомлять Росгвардию.

"Если же в пользовании имеется списанное оружие, то его нужно поставить на учет не позднее 29 июня 2023 года. Приобретенное списанное оружие после 29 июня 2022 года ставится на учет в течение 14 суток с момента приобретения", - пояснил Кузнецов.

Кроме того, первые два года разрешается владеть только гладкоствольным оружием с количеством стволов не более двух и не имеющим магазина и барабана.

Также изменениями оружие признано источником повышенной опасности. Собственникам нужно принимать максимальные меры по его сохранности, вне зависимости от того, где они с ним находятся – в лесу, дома или других местах.

Ветеранам силовых структур, уволенным в запас, не нужно проходить обязательную проверку знаний при продлении срока на оружие ограниченного поражения. Об утрате или похищении оружия владелец обязан незамедлительно сообщить в Росгвардию. В противном случае предусмотрена ответственность.

На законодательном уровне закрепили обязанность предоставлять оружие для осмотра и обеспечивать доступ к местам его хранения для контроля. Кроме того, новые нормы ужесточили требования к кандидатам на владение оружием. Речь идет о лицах, ранее судимых.

У владельцев могут аннулировать документы и изъять оружие за совершение правонарушений, за которые предусмотрен административный арест: неуплату штрафов, пьяную езду, передачу руля нетрезвому человеку и другие.

Сергей Кузнецов рекомендовал тем, чье оружие было изъято и размещено на складах, в ближайшее время принять решение: написать заявление на его утилизацию, забрать или продать. В противном случае из-за переполненности складов по решению суда оно будет утилизировано.

По его словам, в отделе на ул. Мельникайте, 48 новый график работы. Приемные дни для граждан вторник, четверг с 8 часов 45 минут до 17 часов 30 минут, обед с 12 часов 45 минут до 14 часов. В субботу прием с 8 часов 45 минут до 12 часов 45 минут. 31 декабря в субботу приема не будет, прийти можно 5 января 2023 года.

Кузнецов добавил, что сделанный в подразделении ремонт и увеличение количества окон позволили снизить очередность в три раза. После оказания услуги человек за 2-3 дня может записаться, прийти с оружием на осмотр и получить документы.

Инна Кондрашкина