В Тюменской области лучшими студотрядовцами стали 14 бойцов

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Почетными знаками "Лучший боец студенческого отряда Тюменской области" были награждены 14 участников регионального движения. Итоги трудового семестра 2022 года подвели на торжественном закрытии в Тюменском индустриальном университете 19 декабря, сообщает пресс-служба вуза.

Также наградили победителей конкурса-рейтинга студенческих отрядов Тюменской области. Два первых места завоевали бойцы ТИУ: вторым стал ССО "Мастер", первое место, переходящее знамя и звание Лучшего студенческого отряда – у ССО "Веста".

"Закрытие трудового семестра – это время пожинать плоды. Те, кто трудился целый год, принимая участие в трудовых и волонтерских акциях, кто организовывал мероприятия и работу отрядов, приносил победы в копилку регионального отделения, сегодня получает заслуженные награды, – отметила член правления Тюменского регионального отделения МООО РСО Елена Доценко. – Связь поколений – сильная сторона студенческих отрядов. Мы идем в ногу со временем, сохраняя традиции. Подводя итоги этого года, мы начинаем подготовку к трудовому семестру-2023".

Праздничное мероприятие собрало 400 участников студотрядов, представителей органов власти и работодателей, ветеранов движения.