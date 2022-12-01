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В Тюмени дворы 46 многоквартирных домов благоустроят в 2023 году

Экономика, 20:22 19 декабря 2022

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Возле 46 многоквартирных домов благоустроят дворы в Тюмени в 2023 году. Проектная документация разработана и проходит процедуру согласования с собственниками помещений в многоквартирных домах.

Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Для выполнения планов на 2023 год проведены торги и определены подрядчики по благоустройству территорий. Планируется выполнить благоустройство сквера Школьный, территории по ул. Николая Федорова, 1 и озелененной зоны общественных пространств по ул. Республики, 21.

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# благоустройство , Руслан Кухарук

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