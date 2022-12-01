Улететь из Тобольска в Санкт-Петербург в 2023 году можно по пятницам и воскресеньям

| Фото: аэропорт Ремезов | Фото: аэропорт Ремезов

Новое расписание полетов из Тобольска в Санкт-Петербург утвердила авиакомпания "Россия" в 2023 году. Если раньше самолеты летали по субботам и понедельникам, с 1 января – по пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба аэропорта Ремезов.

Время вылета рейса SU/FV 6764 из Тобольска - 19 часов 25 минут, из Санкт-Петербурга - 13 часов. Время в пути - три с половиной часа. Полеты выполняются на Sukhoi Superjet 100 в рамках программы субсидирования региональных перевозок.

Билеты уже есть в продаже на сайте авиакомпании и у агентов.

Напомним, аэропорт Ремезов построили в Тобольске при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – за 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 тыс. 400 м, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" воздушная гавань признана лучшим инвестиционным проектом года.