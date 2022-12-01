IT-квантум детского технопарка Тобольска получил статус официальной площадки НТО

| Фото: vk.com/kvanttob | Фото: vk.com/kvanttob

IT-квантум детского технопарка Тобольска получил статус официальной площадки Национальной технологической олимпиады (НТО). Школьники и студенты города смогут готовиться к соревнованиям, получая теоретическую и практическую помощь.

"В планах подготовки участников мы будем проводить уроки НТО, очные и онлайн-курсы по тематике нашего профиля, занятия по разбору и решению олимпиадных задач, хакатоны, практикумы, командные соревнования", - рассказал педагог IT-квантума, наставник площадки Сергей Ивашишин.

| Фото: vk.com/kvanttob | Фото: vk.com/kvanttob

Национальная технологическая олимпиада - это командные инженерные соревнования для школьников и студентов по различным направлениям. Для подготовки к олимпиаде во всех регионах страны открывают образовательные площадки.