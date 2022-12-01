Сказку "Морозко" Серовского театра драмы увидят 500 уватских школьников

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Артисты Серовского театра драмы им. А. П. Чехова представят новогоднюю театрализованную программу по мотивам сказки "Морозко" на муниципальной елке для 500 школьников Уватского района. До начала представления будут работать 10 интерактивных площадок.

По информации пресс-службы муниципалитета, новогоднее представление пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе 22 декабря с соблюдением ограничительных мер, рекомендованных Роспотребнадзором.

Среди приглашенных детей - отличники учебы, победители и призеры всероссийских, областных и районных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов, активисты, волонтеры.

Ранее 24 школьника из Красного Яра, Першино, Туртаса, Ивановки и Увата посетили Губернаторскую елку в Тюмени.