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Тюменские школьники за участие в олимпиаде "Безопасный интернет" получат подарки

Общество, 08:28 22 декабря 2022

vk.com/fmschool72 | Фото: vk.com/fmschool72

Олимпиада "Безопасный интернет" проходит для учащихся 1–9 классов до 26 декабря. Всех участников ждет подарок — урок цифровой грамотности с Учи.Дома — онлайн-репетиторы от Учи.ру, сообщает региональный департамент образования.

"Интерактивные задания помогут ребятам разобраться, как действовать в непростых ситуациях, с которыми они могут столкнуться при использовании компьютера и сети.

Участие в олимпиаде бесплатное", - говорят организаторы. Регистрация на сайте.

Соревнование проводится при поддержке национального проекта "Цифровая экономика".

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# Интернет , олимпиада , школьники

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