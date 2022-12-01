Тюменские школьники за участие в олимпиаде "Безопасный интернет" получат подарки
| Фото: vk.com/fmschool72
Олимпиада "Безопасный интернет" проходит для учащихся 1–9 классов до 26 декабря. Всех участников ждет подарок — урок цифровой грамотности с Учи.Дома — онлайн-репетиторы от Учи.ру, сообщает региональный департамент образования.
"Интерактивные задания помогут ребятам разобраться, как действовать в непростых ситуациях, с которыми они могут столкнуться при использовании компьютера и сети.
Участие в олимпиаде бесплатное", - говорят организаторы. Регистрация на сайте.
Соревнование проводится при поддержке национального проекта "Цифровая экономика".