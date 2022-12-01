В Тобольске могут начать тиражировать реновацию пришкольных территорий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реновацию пришкольных территорий после апробации могут начать тиражировать в Тобольске. Пилотным объектом стала школа № 12 в 8 микрорайоне. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев на онлайн-конференции "Тобольск настоящий: история с продолжением...".

"Реализовали первый объект, который ранее не был привычен нашим подходам и программе "Тобольск настоящий". Посчитали целесообразным изменить философию и смысл пришкольной территории, чтобы она работала не только на учеников, но и стала общественным пространством для местным жителей", — отметил Максим Афанасьев.

Внушительных размеров территория школы № 12 по большей части не использовалась. За 2022 год выполнили основной комплекс работ: оборудовали футбольное поле, баскетбольную, волейбольную площадки, беговые дорожки с безопасным покрытием. Осталось сделать немного: детский игровой комплекс и круглогодичный пункт для переодевания спортсменов и отдыха.

"Уверен, что это будет новый стандарт, отвечающий культуре спорта. Безусловно, это сподвигнет тоболяков на систематической основе заниматься физической культурой. Если этот опыт подтвердит свое назначение по итогам сезона 2023 года, то мы приступим к реализации подобного рода проектов в школе № 7 и 18", — рассказал Максим Афанасьев.

Инна Пахомова