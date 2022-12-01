О проекте "Труженики тыла" расскажут в библиотеке истории Тюмени

| Фото: библиотека истории города имени Текутьева | Фото: библиотека истории города имени Текутьева

Встреча с кураторами проекта "Труженики тыла" пройдет в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) 24 декабря в 14 часов. Проект посвящен историям тюменцев, трудившихся на предприятиях города в годы Великой Отечественной войны.

Редактор библиотеки истории города Дмитрий Падерин расскажет об архивной работе и поиске списков тружеников тыла, заведующая отделом электронных ресурсов Центральной городской библиотеки Наталья Роляк — об опубликованных на краеведческом портале "Город Т" списков тружеников.

Итогами работы в рамках проекта в 2022 году поделится заведующая отделом библиографической деятельности Центральной городской библиотеки Валентина Кузнецова.

Кураторы проекта "Труженики тыла" расскажут о планах работы на 2023 год.

Для участия во встрече нужна запись по телефону: 8(3452)-22-52-37, сообщает библиотека истории города.