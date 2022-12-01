В Тюмени снесут многоквартирный дом по улице Холодильной

| Фото: vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Многоквартирный дом с 65-летней историей по ул. Холодильной, 26 в Тюмени готовят к сносу. Жильцы расселены, получили новое жилье, сообщает департамент имущественных отношений администрации города.

"Восемь семей уже расселены. Шесть из них, проживавшие в жилых помещениях по договору социального найма, получили новые квартиры. Семьям – собственникам частных квартир - перечислены выплаты за изымаемые жилые помещения в соответствии с законодательством РФ", - рассказали эксперты.

Расселение тюменцев из аварийных домов проходит в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".