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Три школьника из Тюмени вышли в финал международного конкурса по математике

Общество, 18:09 20 декабря 2022

Сообщество "Физико-математическая школа" ВКонтакте | Фото: Сообщество "Физико-математическая школа" ВКонтакте

Ученики Физико-математической школы из Тюмени Сергей Шестаков, Елизавета Винокурова и Максим Малков стали победителями второго этапа международного конкурса по математике "Я Решаю!". Именно они представят Тюменскую область в финале конкурса, сообщает пресс-служба GS Group.

Всего финалистами стали 34 школьника из 14 регионов России. 29 января 2023 года в формате онлайн состоится финальное состязание. По его итогам жюри определит десятку лидеров в двух категориях: среди учеников 11 и 9-10 классов.

Пятеро победителей из числа учащихся 11 классов, которые поступят в вуз на предусмотренные условиями конкурса технические специальности, будут получать именную годовую стипендию от организаторов. Ее размер составит 15 тысяч рублей.

Ученики 9-10 классов, которые войдут пятерку победителей, смогут без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге. Также им подарят электронную технику, полезную для учебы.

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# конкурс , математика , школьники

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