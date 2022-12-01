Экотропа соединит будущий "Менделеев-парк" с территорией "Алемасово" в Тобольске

СИБУР СИБУР

Экотропа протяженностью в 5 км соединит будущий парк аттракционов "Менделеев-парк" и территорию курорта "Алемасево" в Тобольске, рассказал глава города Максим Афанасьев на онлайн-конференции "Тобольск настоящий: история с продолжением...".

По словам мэра, срок реализации — 2026-2028 годы. Весь 2022 год посвятили детальному изучению территории бывшего ландшафтного парка. Ее уже освободили от старых аттракционов. До завершения работы ландшафтного парка площадь этого места равнялась 2 га. В результате анализа градостроительной ситуации ее смогли увеличить до 11 га.

"Границы уже определили юридически. Это совсем другие параметры, которые позволяют развернуться и разместить все современные атттракционы. В рамках привлечения профессиональной команды урабнистов при поддержки компании СИБУР мы смогли концептуально соединить парк аттракционов "Менделеев-парк" с территорией "Алемасово" с помощью экотропы протяженностью в пять километров", - сообщил Максим Афанасьев.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Концепция парка разработана. В первом квартале 2023 года состоится общественное обсуждение с жителями города и предпринимателями, на котором подробно расскажут обо всем, что положено в основу объекта.

По словам Максима Афанасьева, "Менделеев-парк" — это смысловой объект, включающий возможность как пассивно проводить время с точки зрения прикосновения к природе, так и прокатиться на аттракционах. В рамках этой концепции были изучены все парки аттракционов, запущенные в России за последние пять лет, найдены российские аналоги иностранных установок.

СИБУР | Фото: администрация Тобольска СИБУР | Фото: администрация Тобольска

Инна Пахомова