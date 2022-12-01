В Ялуторовске представят премьеру хореографического спектакля "Маленький принц"

| Фото: АНО "Точка" Ялуторовск | Фото: АНО "Точка" Ялуторовск

Хореографический спектакль по произведению Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" представят в КДЦ "Юбилейный" в Ялуторовске 22 декабря. В постановке участвуют дети и взрослые АНО ДПО "Точка", других танцевальных студий города.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала автор постановки, директор АНО ДПО "Точка" Светлана Ефимова.

"Идея постановки, в центре которой отношения детей и взрослых, вера в сказку и скучная проза жизни, родилась год назад. В наших студиях занимаются как дети, так и взрослые, интересно и поучительно наблюдать за ними. Кроме того, мы поняли, что давно переросли формат просто хореографического концерта, и решили замахнуться на большее - на спектакль, в котором есть сюжет и эмоции", - рассказала Светлана Ефимова.

В основе сценария мотивы сказки-притчи Экзюпери, но авторы внесли и собственное прочтение на языке танцев народов России. В постановке есть хороводы и темпераментное танго. На сцену выйдут ялуторовские хореографы Александр Хребтов, Алексей Юшков, Анастасия Деменева.

"Мы несколько раз переделывали канву, сначала она была скорее взрослой, а теперь ближе к детям, но это еще как посмотреть. Крайне интересна сама фигура автора, но над ней еще предстоит поработать в дальнейшем, потому что она, как мы заметили, моментально может перетянуть внимание подготовленного зрителя на себя, и увести в увлекательные летные истории. А у нас - ребенок, который живет в каждом взрослом и верит в добро", - сказала Светлана Ефимова.

Проект поддержал комитет по делам национальностей Тюменской области и депутат облдумы Эдуард Омаров. Премьерой авторы "Маленького принца" не ограничатся, спектакль покажут в новом 2023 году.

Анжела Лебедева