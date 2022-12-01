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Семь несанкционированных переправ выявили в Тюменской области

Общество, 15:47 21 декабря 2022

vk.com/vk_mchs_72 | Фото: vk.com/vk_mchs_72

Семь несанкционированных переправ выявили в Тюменской области по итогам первого этапа акции "Безопасный лед". Второй этап начался 21 декабря и продолжится до 25-го, сообщает региональное управление МЧС.

Межведомственные группы - сотрудники МЧС России, полицейские, работники администраций муниципальных образований, представители общественных организаций и волонтеры - патрулируют возможные места выхода людей и выезда транспорта на лед.

"В группе риска, в первую очередь, любители подледного лова. Именно они зачастую забывают правила безопасности, а азарт вытесняет инстинкт самосохранения", - говорят спасатели.

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Во время рейда на оз. Песьяное в районе Лесобазы сотрудники МЧС провели беседу с рыбаками. Даже самым уверенным и опытным мастерам зимней рыбалки стоит помнить о том, что на реке или озере все равны. Несчастный случай может произойти как с новичком, так и с заядлым рыболовом, отмечают специалисты ведомства.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , ледовая переправа , озеро , рейды

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