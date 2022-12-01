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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Ишиме в три раза увеличилось число заболевших ОРВИ за неделю

Общество, 15:14 21 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В три раза выросло число обращений за медицинской помощью по поводу ОРВИ в ишимской поликлинике. Самое большое количество зафиксировано 20 декабря - 522 человека. Неделей ранее было 119, сообщает городская администрация.

"В связи с этим администрация больницы приняла решение разделить потоки. В терапевтическом отделении на ул. Рокоссовского, 24 теперь принимают только пациентов с признаками ОРВИ", - говорят медики.

Пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями нужно обращаться к врачам-терапевтам в поликлинику № 1 (ул. Республики, 78).

Четыре доктора ведут приём в две смены. Записаться к ним можно по телефону кол-центра (34551) 6-66-66 или через личный кабинет портала Госуслуги.

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# ОРВИ , поликлиника

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