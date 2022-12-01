В Тобольске реставрировать водонапорную башню начнут в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проектную документацию на ремонтно-реставрационные работы земляного вала, нового гостиного двора на Базарной площади, Завального кладбища и обелиска в память атамана Ермака разработают в 2023 году.

"Объекты уже будут иметь полноценную разработанную проектную документацию для возможности начать реставрацию с 2024 года. 2023 год будут знаковым по объему готовой проектной документации на ремонтно-реставрационные работы", — сказал глава города Максим Афанасьев в ходе онлайн-конференции "Тобольск настоящий: история с продолжением...".

В 2023 году, в частности, приступят к реставрации водонапорной башни, дома Неводчикова на ул. Хохрякова. Кроме того, в городе начнутся работы на нескольких объектах, входящих в ансамбль винных складов по ул. Семена Ремезова. Это ограждение и две сторожки. По словам Максима Афанасьева, есть предприниматели, которые уже ждут, когда можно взять в аренду строения и открыть бизнес. Так, в здании магазина купца Марейна хотят открыть кофейню.

"Когда мы разрабатываем проекты, ставим перед собой задачу — сразу подыскивать себе партнеров для того, чтобы понимать, как приспособить строения. Хотим, чтобы здания не стояли обезличенными, важно, чтобы жизнь начала по-настоящему развиваться в нашем городе", — сказал глава города.

Также планируют приступить к реставрации трех объектов культурного наследия на Базарной площади — это бывший комплекс бань и электростанция. Проектная документация разработана. Здания будут использоваться не только для производственных целей. Так, в электростанции разместят музей.

Максим Афанасьев отметил, что сохранение культурного наследия через реставрацию и приспособление этих объектов к современной жизни является одним из ключевых блоков программы "Тобольск настоящий". Он добавил, что в кратчайшие сроки реализовать такие инфраструктурные объекты не получится, поскольку технологические операции по реставрации требуют скрупулезного профессионального отношения к историческим зданиям.

Инна Пахомова