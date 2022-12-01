В магазине купца Марейна в Тобольске откроют кофейню

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кофейню планируют разместить в магазине купца Хайкеля Марейна на ул. Семена Ремезова в Тобольске в 2023 году. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в ходе онлайн-конференции "Тобольск настоящий: история с продолжением..." 20 декабря.

Реставрационные работы в историческом здании реализуют за счет бизнеса.

"Сейчас магазин Марейна - это здание с белыми стенами, но оно откроет двери совсем в другом внешнем облике. Это будет восстановленное здание с цоколем и мансардой", — рассказал Максим Афанасьев.

Отметим, каменное здание магазина Марейна построено в 1911 году. Примечательно архитектурой кирпичного стиля с элементами псевдоготики.

Инна Пахомова