Книгу о культуре сибирских татар написала фольклорист, объехавшая сотню деревень Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Книга "Сибирская сокровищница: культура сибирских татар" выйдет в свет в 2023 году. Сведения для издания, посвященного духовной и материальной культуре сибирских татар, собраны в экспедициях по деревням юга Тюменской области. Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала автор книги, фольклорист Земфира Шарипова.

"До этого дважды выходило издание "Сибирская сокровищница: фольклор и народные знания сибирских татар". А новое издание будет более полное. Добавлены разделы — о традиционном мировоззрении сибирских татар, их семейных обрядах, обычаях и традициях, появился раздел про материальную культуру. В новую книгу войдут много фотографий и список мавзолеев миссионеров и почитаемых людей", — поделилась она.

Земфира Шарипова — из Тобольска, изучает культуру сибирских татар около 13 лет. Сначала исследовательница обратилась к литературе о родном народе, но информация была разрозненной и ее оказалось мало. У Земфиры появилась мечта — собрать в одной книге всё о культуре сибирских татарах — пословицы, поговорки, сказки, легенды, предания, национальные костюмы, блюда. И она начала ездить в экспедиции сначала по деревням Тобольского и Вагайского районов, а затем и дальше.

"Как проходят мои фольклорные экспедиции? Например, я еду на озеро Большой Уват в Вагайском районе, это достаточно далеко, и заезжаю во все соседние деревни, их около пяти. Там я спрашиваю, где живут самые пожилые, и иду к ним в гости. Разумеется, не с пустыми руками, а с гостинцами. Начинаю опрашивать — по первости человек очень настороженно относится. Еще бы — незнакомка спрашивает про каких-то духов. А потом люди входят в раж, им становится интересно рассказывать. Ведь часто бабушки пытаются это рассказывать своим внукам, но им это неинтересно. Бывает, что бабушка лежит и говорит, что болеет и что у нее нет сил. Я взбадриваю ее игрой на курае (флейта), рассказываю о себе. И вот больной человек встает и уже сидя рассказывает, а потом ставит чай, достает выпечку, сметанку. У людей появляются силы, энергия", — говорит Земфира Шарипова.

Жители деревни Тоболтура, Тобольский район. Начало XX века | Фото: из архива Земфиры Шариповой Жители деревни Тоболтура, Тобольский район. Начало XX века | Фото: из архива Земфиры Шариповой

Новая книга фольклориста состоит из двух разделов, первый знакомит с духовной культурой сибирских татар — их народными праздниками, музыкальным фольклором — свадебными, колыбельными, лирическими, солдатскими, шуточными песнями, считалками, скороговорками, загадками, пословицами и поговорками.

Вот, например, какие пословицы о внешности и сущности бытуют в сибрскотатарских деревнях Тюменской области: "Күсеңә — күбәләк, артыңа — тегәнәк" — "На глазах — бабочка, за спиной — репейник", "Тегәнәк пулғанцы — симәләк пул" — "Чем быть колючкой, будь маленькой собачкой", "Тышы йебәк тәйен, эце цүбәк тәйен" — "Снаружи, как шелк, внутри, как пакля".

В экспедициях со слов старожилов Земфира Шарипова записала немало поверий и суеверий. Многие из них связаны с различными духами: шайтаном — чертом, джиннами (чиннәр) и другими мифологическими персонажами. Например, считается, что после заката нужно закрывать шторы, иначе шайтан будет заглядывать в окна. К слову, из-за этого людям не стоит подходить близко к дому и заглядывать в окна, чтобы не напугать жильцов.

Из других поверий — нельзя оставлять младенца одного дома — джинны могут поменять его. Принимая пищу, не надо болтать ногами — шайтана или ведьму будешь качать, также сидя за столом нельзя смеяться — в рот шайтан залетит.

Земфира Шарипова отмечает, что истории о встречах с шайтанами, домовыми, духами людей, деревьев, местности при особом настрое вам поведают в каждой сибирскотатарской деревне. Даже у кладбищ есть свой дух-хозяин — сыйаратның эйәсе.

Вот какой случай записала фольклорист: однажды в деревне Тоболтура в похоронах участвовал неизвестный в поселении мужчина. Он привлек к себе внимание местного муллы, который до этого дня его никогда не видел. По окончании обряда все односельчане, кроме этого незнакомца, вышли с территории кладбища. Скорее всего, это был хозяин кладбища.

Собраны в книге различные легенды и предания сибирских татар:

"Мне очень нравится, когда рассказывают про то, что было в прошлом, и говорят с полной верой, что это действительно было, — рассказывает Земфира Шарипова. — К примеру, что был народ "сыбыры" в Тобольском районе, которые были настолько маленькие, что вмещались в один горшок, им хватало одного барана на сорок человек. Это просто предание, но человек, который мне это рассказывал, говорил, что находил кости этих маленьких людей, черепушки от глиняной посуды, которой они пользовались. В Вагайском районе есть предание об этом же народе, что они были очень высокие, около 2–2,5 метров, и их кости находят по сегодняшний день. И тут ты понимаешь, что легенды оживают у тебя на глазах", — рассказывает Земфира Шарипова.

Другая часть раздела о духовной культуре посвящена народным знаниям — народной медицине, защите людей и жилища от злых духов, есть часть о традиционном мировоззрении сибирских татар, где разъясняются культ растений и животных, культ предков, рассказывается о священных местах сибирских татар. Заключительная часть раздела о духовной культуре включает семейные обряды, обычаи и традиции: обряды и поверья, связанные с рождением ребенка, особенностями воспитания, традициями гостеприимства, путевыми традициями, похоронно-поминальными обычаями.

Из раздела о материальной культуре можно узнать о сельских поселениях и жилищах сибирских татар XX — XXI веков, народной одежде и украшениях, национальной кухне.

Сама Земфира Шарипова знает свою родословную до двенадцатого колена, ее предки — из Тобольского и Вагайского районов.

"По разным линиям это были люди образованные для конца XIX — начала XX века. Были целители. Мои бабушки очень увлекательно рассказывали мне в детстве сказки, легенды, предания, поверья. Возможно, если бы я этого не слышала, то и не заинтересовалась бы этой темой", — говорит Земфира Шарипова.

Воспитанники Турбинского медресе, Тобольский район. Начало XX века | Фото: из архива Земфиры Шариповой Воспитанники Турбинского медресе, Тобольский район. Начало XX века | Фото: из архива Земфиры Шариповой

Выпустить книгу "Сибирская сокровищница: культура сибирских татар" Земфира Шарипова планирует к лету, сейчас фольклорист ищет спонсоров для издания и проводит просветительские встречи с жителями Тюменской области и соседних регионов.

Сибирские татары — тюркское коренное население Западной Сибири — проживают также на территории Курганской, Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. Численность — свыше 200 тыс. человек. В этногенезе народа участвовали племена Алтая, Казахстана, Башкирии, народы Севера, бухарцы. Сибирские татары издревле имели свои государства. Столицей Тюменского ханства была Чимги-Тура, находилась на территории современной Тюмени, столицей Сибирского ханства был Искер, город близ Тобольска.

Влада Нерадовская