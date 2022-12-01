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353 случая травматизма на производстве зарегистрировали в Тюменской области с начала года

Общество, 17:37 21 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

353 случая травматизма на производстве зарегистрировали в Тюменской области с начала 2022 г. Из общего количества 12 - с летальным исходом, 51 - с тяжелыми последствиями, сообщает региональный Фонд социального страхования.

При этом в ведомстве отмечают, что в последние пять лет как в Тюменской области, так и в целом по России наблюдается устойчивое снижение травматизма на производстве. Количество таких инцидентов уменьшается в среднем на 7 % в год. В основе динамики лежат профилактические мероприятия, которые являются частью системы охраны труда и промбезопасности. К тому же каждый несчастный случай расследуется, в том числе экспертами Государственной инспекции труда по Тюменской области.

Вместе с тем в ФСС напомнили, что оплата больничного при несчастном случае на производстве или профзаболевании происходит за весь период временной нетрудоспособности. Размер пособия составляет 100 % от среднего заработка пострадавшего.

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# производственный травматизм , ФСС

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