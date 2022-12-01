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Задолженность на зарплате в Тюменской области снизилась на треть за полгода

Экономика, 14:52 21 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти на треть снизилась задолженность по зарплате в Тюменской области за последние полгода. Если в июне она составляла 66,6 млн рублей, то в декабре сократилась до 46,2 млн рублей.

Об этом на сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы, которое провел глава региона Александр Моор.

Количество организаций, в которых имеется задолженность по заработной плате, в Тюменской области уменьшилось с 16 до 11, сообщает информационный центр регионального правительства.

По словам губернатора, предотвращение роста задолженности по зарплате в экономически активных организациях – результат системной работы органов государственной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов.

"Мы видим эффективность принятых на уровне государства и региона пакетов антикризисных мер, которые направлены на сохранение стабильной работы наших предприятий. Одна из важных задач – не допустить новых долгов", - подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , Александр Сидоров , зарплата

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