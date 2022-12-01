1 млн 578 тысяч тестов на COVID-19 провели в Тюменской области с начала 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 578 тыс. 593 тестирования на COVID-19 провели в Тюменской области с начала 2022 года, всего с начала пандемии - 5 млн 31 тыс. 345, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В рейтинге исследований на коронавирус Тюменская область входит в Топ-15 и находится на четвертой позиции, достигнув показателя 315 тыс. 637 исследований на 100 тыс. населения. Впереди - Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург.

Исследования в Тюменской области проводятся на базе 26 лабораторий, 11 из них – частные. При этом срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования, проведенного методом ПЦР, составляет 48 часов.

На вопросы, связанные с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов, ответят на горячей линии по телефону 8-800-302-26-70 ежедневно с 8 до 20 часов.