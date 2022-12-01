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Пять наград национальной премии "Студент года" выиграли представители Тюменской области

Общество, 18:39 21 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пять наград национальной премии "Студент года" завоевали представители Тюменской области. Участие в финале приняли 1 тыс. студентов из 70 регионов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Лауреатами премии стали студентки Тюменского государственного медуниверситета: Анастасия Абрамова в номинации "Педиатрия" и Полина Лозовая в номинации "Молодой медик года", студентка Тюменского индустриального университета Евгения Ошуева победила в номинации "Архитектор-проектировщик".

ScienceLab ГАУ Северного Зауралья взял награду в номинации "Студенческое научное общество года". Еще одним лауреатом стала студентка филиала Тюменского медицинского колледжа в Ялуторовске Илона Моржухина.

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