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Александр Моор: особое внимание — патриотическому воспитанию молодежи

Общество, 20:20 21 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особое внимание нужно уделять патриотическому воспитанию подрастающего поколения, у молодежи должны быть свои герои. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор на семинаре-совещании по подготовке к Государственному совету РФ по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

"Как пример рассказал журналистам историю нашего земляка из Казанского района, Героя России Жумабая Раизова", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, на встрече с коллегами обсуждались региональные практики работы с подростками в социально опасном положении, а также необходимость провести ревизию и понять, какие методы устарели и чего не хватает в работе с молодым поколением.

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# Александр Моор , молодежная политика

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