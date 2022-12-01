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Тюменская область отмечена на федеральном уровне за реализацию нацпроекта "Безопасные дороги"

Общество, 20:43 21 декабря 2022

ИА "Тюменская линия"

Дипломом за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды отмечена Тюменская область на награждении глав регионов – лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году. Награды вручили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в Москве.

На церемонии были отмечены субъекты, достигшие наилучших показателей нацпроекта по итогам дорожного сезона. Работа регионов оценивалась по ряду критериев: достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, исполнение контрольных точек по кассовому освоению и строительно-монтажным работам, организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью, сообщается на сайте правительства РФ.

Всего за 2022 год в регионах России благодаря федеральной поддержке удалось отремонтировать, реконструировать и построить более 21 тыс. км дорог. 16,8 тыс. км из них сделаны в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

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# Безопасные и качественные дороги

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