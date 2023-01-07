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Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Рождеством

Губернатор, 08:27 07 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рождество Христово через века передает важные духовные ценности и традиции, обогащает положительными эмоциями и добрыми чувствами. Любовь, милосердие и человеколюбие, отзывчивость, сострадание и соучастие в судьбе другого человека, готовность встать на защиту тех, кто в ней нуждается, во все времена делали мир лучше, а людей счастливее.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с праздником.

По словам главы региона, Русская православная церковь наряду с другими конфессиями вносит свой вклад в укрепление нравственных идеалов, семейных ценностей, мира и согласия в нашем многонациональном регионе и стране.

"Уважаемые земляки, пусть в жизни каждого из вас будет больше добрых слов и дел, искреннего внимания, заботы и душевного тепла. Здоровья вам, мира и благополучия!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , рождество

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