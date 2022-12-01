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Тюменский центр "Аванпост" подарил краснодонцам спортивный инвентарь

Общество, 12:59 22 декабря 2022

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Обменялись опытом с краснодонскими учителями и встретились с участниками Почетной республиканской вахты памяти Пост № 1 представители тюменского центра "Аванпост". Тюменцы вручили старшеклассникам спортивный инвентарь, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Заместитель директора центра и председатель региональной комиссии ВсОШ по ОБЖ Игорь Ревякин, а также инструктор-методист Евгений Утюгов рассказали о проведении состязания в России. Напомним, что центр "Аванпост" обычно служит базой проведения Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.

"Мы дарим вам спортивный инвентарь для армейского рукопашного боя, радиостанции, туристическую экипировку, методические материалы по всем видам подготовки. Чтобы вы были сильные, физически крепкие, готовые постоять, защитить себя и своих близких. Пожалуйста, пользуйтесь, учитесь, набирайтесь опыта. Летом ждем вас снова в гости в наш замечательный лагерь", - сказал Игорь Ревякин.

В завершение встречи были возложены цветы к мемориалам "Непокоренные" и ополченцам Краснодона.

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# Аванпост , Краснодон

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