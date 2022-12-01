221 ребенка из Тюменской области обследовали врачи клиники имени Пирогова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

221 ребенка из Тюменской области со спорными или сложными диагнозами обследовали ведущие специалисты Российской детской клинической больницы им. Н. И. Пирогова в Москве.

40 из детей получили направления на лечение в столичной клинике. Такую помощь маленьким пациентам оказывают в рамках благотворительного проекта "Территория здоровья", которую реализует НОВАТЭК с 2018 года, сообщает пресс-служба компании.

Очередной прием маленьких тюменских пациентов ведущие специалисты провели с 20 по 22 декабря в Областной клинической больнице № 1. Тем, кому необходима госпитализация, выписали направление в московскую клинику.

В рамках проекта бригады врачей РДКБ уже побывали в Мурманске, Челябинске, Магнитогорске, Костроме, Петропавловск-Камчатском, Новом Уренгое, Тарко-Сале и других городах.

В компании отмечают, что за время действия проекта в регионах 2 тыс. 800 детей получили консультации по своим диагнозам, 600 сделаны операции.