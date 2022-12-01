221 ребенка из Тюменской области обследовали врачи клиники имени Пирогова
221 ребенка из Тюменской области со спорными или сложными диагнозами обследовали ведущие специалисты Российской детской клинической больницы им. Н. И. Пирогова в Москве.
40 из детей получили направления на лечение в столичной клинике. Такую помощь маленьким пациентам оказывают в рамках благотворительного проекта "Территория здоровья", которую реализует НОВАТЭК с 2018 года, сообщает пресс-служба компании.
Очередной прием маленьких тюменских пациентов ведущие специалисты провели с 20 по 22 декабря в Областной клинической больнице № 1. Тем, кому необходима госпитализация, выписали направление в московскую клинику.
В рамках проекта бригады врачей РДКБ уже побывали в Мурманске, Челябинске, Магнитогорске, Костроме, Петропавловск-Камчатском, Новом Уренгое, Тарко-Сале и других городах.
В компании отмечают, что за время действия проекта в регионах 2 тыс. 800 детей получили консультации по своим диагнозам, 600 сделаны операции.