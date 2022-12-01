Мастер-классы и игры организуют в Тюмени в каникулы для семей мобилизованных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздники для семей мобилизованных пройдут в Тюмени с 31 декабря по 8 января. Мероприятия запланированы на новогодние каникулы, принять участие в мастер-классах, играх и активностях могут все желающие.

"Многим семьям предстоит встретить Новый год без мужей, отцов и братьев. Чтобы сохранить семейные традиции и окунуться в теплую атмосферу праздника, для семей из Тюмени подготовлен целый календарь событий", - рассказали в региональном центре "Семья".

Так, 31 декабря в центре "Грант" (ул. Профсоюзная, 52) откроется клуб семейного чтения "Читаем вместе". 1 января желающих приглашают на семейный день здоровья в центр Авангард" (ул. Веселая, 2), где пройдет катание на лыжах и тюбингах.

2 января в гостевом доме регионального центра "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) начнется арт-терапевтическая программа "Семейный очаг". А 3 января в 11 часов в доме Буркова (ул. Дзержинского, 30) стартуют семейные рождественские встречи, включающие игры, соревнования и конкурсы.

4 января в клубе детского творчества им. А.М. Кижеватова (ул. Мельничная, 1) пройдут мастер-классы "Хапкидо для всех" и "Мы на спорте". 5 января игровая программа "Чудеса для всех" состоится в детском центре "Фортуна" (ул. Белинского, 12).

Специалисты детского центра "Контакт" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 107) 6 января проведут мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. 7 января в ДЮЦ "Пламя" (30 лет Победы, 140а) запланирована игровая программа "Школа бабушки Зимы". 8 января мастерская Дедушки Мороза откроется в ДЮЦ "Вероника" (ул. Гастелло, 75/1).

Предварительная запись на мастер-классы, встречи и праздники обязательна. Подробная информация представлена по ссылке.

Любовь Голышева