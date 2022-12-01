Тюменцев приглашают совершить путешествие в страну "сНежной сказки"

| Фото: vk.com/sovremennik_tmn | Фото: vk.com/sovremennik_tmn

Новогодняя программа "Путешествие в страну сНежной сказки" начнется в тюменском сквере Депутатов 24 декабря в 12 часов. Участники праздника увидят сказочную историю о дружбе, разгадают тайну страны вечных снегов и растопят лед в сердце сНежной Королевы.

По информации Центра культуры и искусства "Современник", на главной сцене с поздравлениями выступят артисты. В сквере откроют фотозону "В стране снегов" с гигантскими лыжами. Здесь же можно покататься на санях, поиграть в огромные снежки.

Кульминацией праздника станет массовый новогодний хоровод-флешмоб с размахом на рекорд мира.