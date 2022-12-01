В Комсомольском сквере для тюменцев подготовили "Ушастую викторину"

| Фото: vk.com/poisk_dk | Фото: vk.com/poisk_dk

"Ушастую викторину" для гостей новогоднего праздника проведут в Комсомольском сквере Тюмени 25 декабря, начало - в 13 часов. Тюменцев ожидает танцевальный конкурс, выступления творческих коллективов.

По информации организаторов, на встречу с горожанами придут Дед Мороз, Баба-яга, Снежная королева, Снеговики и Снежинки и символ наступающего года – Кролик.

В сквере также пройдет конкурс "Парад саней".

Будут работать игровая зона "Новогодние забавы", интерактивная площадка "Самый яркий Новый год". Дети смогут прокатиться на упряжке с настоящими северными оленями. В фотозоне "В гостях у хаски" сделать фото в нартах с сибирскими хаски.