Три муниципальных музея Тюменской области получили современное оборудование в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три муниципальных музея оснастили современным оборудованием на сумму 3,6 млн рублей в Тюменской области в 2022 году.

Об этом в эфире программы "Час Тюмени" на радио "Вести FM" сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Один миллион – федеральный. Остальные средства - из нашего регионального бюджета", – пояснила она.

В списке – музей "Городская управа" Ишимского музейного комплекса. По словам Елены Майер, это лидер среди муниципалитетов, он показывает больше всего продаж по "Пушкинской карте". Также оборудование получили Заводоуковский краеведческий музей и краеведческий музей Уватского района "Легенды седого Иртыша".

"Это своевременный перезапуск музеев, находящихся вдали от регионального центра. Новая техника позволила, например, Ишимскому музейному комплексу расширить спектр услуг по экспозициям. Они приобрели тач-стол, который дает возможность посетителям более глубоко в игровой форме посмотреть на исторические факты", – рассказала Елена Майер.

Заводоуковский краеведческий музей приобрел аудиогид. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут прослушать информацию об экспонатах. В музее "Легенды седого Иртыша" хранение экспонатов теперь обеспечено в соответствии с действующим законодательством. По словам Елены Майер, раньше у них такой возможности не было.

Инна Пахомова