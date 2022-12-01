  • 22 декабря 202222.12.2022четверг
  • USD70,5256
    EUR75,0914
  • В Тюмени -15..-17 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская область стала лидером реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году

Губернатор, 14:27 22 декабря 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Проектная команда Тюменской области стала лидером по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году. Диплом за высокий уровень работы 22 декабря губернатору Александру Моору вручили первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

"Очень системно работают. Они начинают позже, а заканчивают раньше всех. Это действительно показатель командной работы", - отметил Марат Хуснуллин.

Александр Моор сообщил, что в 2022 году регион на 100% выполнил план нацпроекта. Дорожные службы отремонтировали 140 участков дорог.

"Мы каждый день пользуемся результатами их труда - это более 85 км региональных дорог, новые ул. Луначарского и ул. Олимпийская в Тюмени, два путепровода на объездной, а также 108 улиц в посёлках Тюменского района. Спасибо коллегам за плодотворный труд", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в 2023 году в Тюменской области объемы ремонта по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году планируется нарастить минимум на 10%.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Марат Хуснуллин , национальный проект Безопасные и качественные дороги , Сергей Кириенко

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:27 22.12.2022Тюменская область стала лидером реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году
08:41 22.12.2022Александр Моор поздравил ветеранов и работников энергетической отрасли с профессиональным праздником
16:42 21.12.2022Многодетная семья священника переезжает в новый дом в Вагайском районе Тюменской области
17:08 20.12.2022В Тобольске завершена работа над созданием мастер-плана туристического каркаса