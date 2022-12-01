Тюменская область стала лидером реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Проектная команда Тюменской области стала лидером по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году. Диплом за высокий уровень работы 22 декабря губернатору Александру Моору вручили первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

"Очень системно работают. Они начинают позже, а заканчивают раньше всех. Это действительно показатель командной работы", - отметил Марат Хуснуллин.

Александр Моор сообщил, что в 2022 году регион на 100% выполнил план нацпроекта. Дорожные службы отремонтировали 140 участков дорог.

"Мы каждый день пользуемся результатами их труда - это более 85 км региональных дорог, новые ул. Луначарского и ул. Олимпийская в Тюмени, два путепровода на объездной, а также 108 улиц в посёлках Тюменского района. Спасибо коллегам за плодотворный труд", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в 2023 году в Тюменской области объемы ремонта по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году планируется нарастить минимум на 10%.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области