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Жительница Тюмени рассказала о поступлении выплат за участие мужа в СВО

Общество, 19:12 22 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жена мобилизованного Юлия рассказала, что ее муж пошел участвовать в специальной военной операции, потому что это необходимо.

"Мой муж – офицер, заканчивал высшее военное командное училище. Провожали его с хорошим настроением, чтобы он был заряжен положительно. Его очень ждут дети, родители, друзья, переживают. Все ждем его", - рассказала она.

Ее супруг до мобилизации работал ведущим инженером в сети в одной из компаний. Его забрали 12 октября.

Юлия уточнила, что все выплаты приходят как положено, в полном объеме. "После десятого числа месяца практически сразу приходят выплаты. Как положено", – сказала она.

Инна Пахомова

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