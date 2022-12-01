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Более 40 животных передано из Тюмени для службы в подразделения Росгвардии в 2022 году

Общество, 18:14 22 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 40 животных из кинологического центра Уральского округа Росгвардии в Тюмени передано для службы в другие подразделения силового ведомства в 2022 году. Недавно семь четвероногих напарников отправились в войсковые части Челябинской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Всего за годы работы в центре вырастили и подготовили более 1 тыс. 300 служебных собак.

22 декабря состоялись показательные выступления кинологов со служебными собаками, в том числе с привлечением фигуранта для практической отработки навыков. Они прошли в рамках Всероссийского ведомственного форума — Заседание спортивного комитета войск национальной гвардии РФ.

В программе — подведение итогов года, мастер-классы по дзюдо, инструкторско-методические занятия, доведение новых требований по порядку их проведения.

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# Росгвардия по Тюменской области , собаки

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