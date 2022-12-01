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Шесть тюменских школьников стали участниками февральской естественнонаучной образовательной программы

Общество, 20:24 22 декабря 2022

vk.com/fmschool72 (архив) | Фото: vk.com/fmschool72 (архив)

Шесть тюменских десятиклассников стали участниками февральской естественнонаучной образовательной программы. Они смогут пройти обучение в образовательном центре "Сириус" 1 февраля 2023 года, сообщают организаторы.

Конкурсный отбор включал дистанционное тестирование и экспертную оценку видеоролика, демонстрирующего навыки экспериментальной работы конкурсанта в междисциплинарной области (химия, физика и биология) вместе с идеей проекта участника, с которым связан проводимый эксперимент, а также индивидуальные собеседования.

Рейтинг по каждому предмету выстраивался отдельно: учитывались баллы за видеоролик, описание проекта, тестирование и собеседование.

В список участников вошли школьники из 44 регионов России 9-10 классов. Баллы за конкурсные испытания опубликованы по ссылке.

Отметим, что на конкурсный отбор заявились 2 тыс. 961 школьник из 80 регионов страны.

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