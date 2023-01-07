Гидролог назвала причину появления на окнах рисунков зимой

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Новый год приходит в тюменские дома с огоньками нарядных елок, запахом мандаринов, искрами шампанского и замысловато расписными стеклами окон. Даже современные стеклопакеты не всегда способны противостоять творчеству Деда Мороза.

Эти причудливые узоры служили вдохновением писателям и поэтам. Однако, морозные узоры на стекле имеют и вполне прозаичное объяснение.

Начальник Омского гидрометцентра ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Людмила Литовкина утверждает, что наличие рисунка на окне больше зависит от влажности воздуха. Влага, содержащаяся в воздухе, переходит в твердое, кристаллическое состояние - изморозь.

"Этот переход называется сублимация, - заявила она. - Рисунок на окне это не что иное, как изморозь, которая образуется, в том числе, на деревьях, проводах электропередачи. Поэтому, чем более влажен воздух, тем быстрее идет образование изморози и более пышным получается рисунок".

Что касается рисунка на окне, то здесь есть еще одна причина для его образования – теплый воздух помещения, который длительное время выходит через щели в окне или открытую форточку…

Холодный воздух улицы и теплый помещения способствуют образованию конденсата, который становится причиной появления изморози. А мы видим узоры на окне. Ну, а насколько эти рисунки будут причудливыми и сказочными, по оценке специалистов, зависит от вашего стекла – насколько оно ровное и чистое. Именно в неровностях, царапинах в первую очередь и образуется иней. Кристаллики осаждаются один за другим, друг на друга - и получаются удивительные неповторимые узоры. Помимо неровностей стекла, в "рисовании" узоров участвуют частички пыли на поверхности стекла и воздушные потоки.

Чаще всего рисуются узоры деревьев, веточек, перьев. И эти узоры на научном языке называются совсем неромантично - дендриты и трихиты.

Дендриты образуются, если влажность воздуха повышена, а охлаждение стекла началось еще при положительной температуре и продолжалось при дальнейшем понижении температуры. В этом случае, по наблюдениям канала "Ествественные науки", на стекле сначала образуется водяная пленка, которая при замерзании кристаллизуются в виде дендритов. Чаще всего этот процесс начинается в нижней части стекла, потому что там под воздействием силы тяжести скапливается больше воды. Именно поэтому в нижней части оконных стекол дендриты обычно более крупные, а чем выше, тем ледяные "веточки" тоньше и мельче. Если же стекло увлажняется при охлаждении равномерно, то есть покрывается более-менее ровной пленкой воды, то "ветки" дендритов примерно одинаковы по величине по всей поверхности стекла.

Если на стекле есть царапины, то на их острых краях образуется второй вид узоров - трихиты. Сначала образуются узкие параллельные кристаллические полоски. При дальнейшем охлаждении "вырисовываются" волокна, отходящие от основного "стебля". Чаще всего и "стебель" и "волокна", отходящие от него, не прямые, а слегка изогнуты.