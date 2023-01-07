Дошкольники из Тобольского района отправятся в экотур в новом году

Воспитанники детского сада "Колосок" из с. Дегтярево Тобольского района заняли первое место в конкурсе на лучшую экологическую игру в Тюменской области.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала заведующая МАОУ "Кутарбитская средняя общеобразовательная школа" - детский сад "Колосок" Валентина Ташбулатова.

"Прививать детям заботу об окружающей среде мы начинаем с раннего возраста. Летом мы стали победителями регионального конкурса, к нам приезжали представители департамента недропользования и экологии Тюменской области, чтобы вручить диплом. Мы провели игру "Экологический субботник", нас сняли на видео и отправили его в Москву на конкурс, в котором мы и победили", - отметила она.

В рамках игры дети на детской площадке в саду создали импровизированный лес, в котором они наводили порядок, убирали мусор, строили муравейник, учили правила пользования лесом, отгадывали загадки и читали стихи о природе.

В детском саду воспитатели вместе с детьми садят цветы и деревья, ухаживают за ними, убирают мусор на территории сада, проводят разъяснительную работу, экологические праздники.

"Мы активно принимаем участие в различных экологических мероприятиях. Первое место получили на всероссийском конкурсе за лучшую поделку из вторичного сырья, первое место за поделку "Наши друзья-эколята", второе место за "Снежный городок эколят", - добавила Валентина Ташбулатова.

По словам начальника административного отдела департамента недропользования и экологии Тюменской области Павла Бузолина, дети, особенно из удаленных районов региона, очень заинтересованы темой экологии.

"В 2022 году более 1,1 тысячи ребят приняли участие в различных конкурсах. После каждого конкурса они становятся более мотивированы и заинтересованы, более глубоко начинают погружаться в проекты. Они понимают, что экология – это не просто выкинуть мусор, а это еще бережно относится к природе. В 2023 году хотим запустить проект экотур с эколятами. Будем ездить по муниципальным районам и проводить экологические уроки", - пояснил он.

Ирина Шемякина