Тюменских студентов приглашают поучаствовать в игре "Тайный Санта"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских студентов приглашают присоединиться к игре "Тайный Санта" до 24 декабря. Сейчас зарегистрировалось порядка 10 человек, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер Студенческого центра региона Елизавета Плотникова.

"Акция проводится впервые. Мы решили поделиться новогодним настроением со всеми студентами Тюмени и создать ощущение некого маленького чуда. Также это отличная возможность найти новых знакомых и друзей из разных учебных заведений региона", - пояснила она.

Согласно механике игры, участник должен оставить заявку в приложении, написать, что хочет получить в подарок. После этого среди всех зарегистрировавшихся автоматически сервис выберет того, для кого студент должен будет стать тайным Сантой и купить презент. Есть ограничение в виде суммы, которую можно потратить на подарок, это 500 рублей. После приобретения его нужно принести до 30 декабря в Студенческий центр Тюменской области.

Раздавать презенты организаторы начнут в 2023 году.

Игра входит в линейку событий новогоднего проекта молодёжных пространств региона "Дарю", который напоминает о том, как важно быть благодарным себе и окружающим. Для жителей приготовили акции, розыгрыши, викторины, видеопоздравления и другие мероприятия. Полная афиша размещена по ссылке и в социальных сетях под #дарю2023.

Виктория Макарова