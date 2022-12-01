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В сквере Казачьи луга в Тюмени открыли композицию казакам-первопроходцам Сибири

Общество, 18:43 23 декабря 2022

департамент финансов и налоговой политики администрации Тюмени | Фото: департамент финансов и налоговой политики администрации Тюмени

Скульптурная композиция "Легендарным казакам — первопроходцам Сибири", открылась в сквере Казачьи луга в Тюмени, сообщает департамент финансов и налоговой политики Тюмени.

"История казачества неразрывно связана с Сибирью. Благодаря мужеству и целеустремленности казаков, их беззаветной преданности Родине наша страна укреплялась и развивалась, прирастала новыми территориями, в том числе была присоединена к Российскому государству Сибирь", — рассказали в департаменте финансов и налоговой политики администрации города.

Открытие композиции приурочили ко дню празднования казаками 440-й годовщины образования Сибирского казачьего войска. Ранее по итогам голосования жителей города Тюмени на сайте "Я решаю!" инициативный проект занял 11 место. За него проголосовали 5,9 % участников. Реализация инициативного проекта осуществлена в рамках инициативного бюджетирования.

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# история , Казачьи луга , скульптура

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