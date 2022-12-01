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Алексей Куличков: большинство призванных по мобилизации получили социальную выплату

Общество, 17:04 23 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 95 % призванных в рамках частичной мобилизации граждан получили социальную выплату в размере 100 тыс. рублей. Об этом главный военный комиссар региона Алексей Куличков сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центе информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал" 23 декабря.

Единичные случаи с задержкой поступления выплаты, по его словам, связаны с ошибками в реквизитах либо в личных данных мобилизованный.

"Эти ошибки исправляются в рабочем режиме, списки перепроверяются и в установленном порядке передаются в областной департамент социального развития, и граждане получают выплаты", - добавил он.

Николай Ступников

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# Алексей Куличков , мобилизация , социальные выплаты

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