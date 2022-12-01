Спортивный комитет Росгвардии подвел итоги работы в Тюмени

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Итоги служебно-боевой деятельности подвел спортивный комитет Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Мероприятия под руководством начальника отдела физической подготовки и спорта спорткомитета Росгвардии полковника Павла Пака прошли в Тюмени.

Участники обсудили результаты служебно-боевой деятельности в 2022 году и организационные вопросы, наметили планы на 2023 год, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Представители ведомства посетили базу тюменского ОМОН. Начальник спортивной команды при управлении Центрального округа ВНГ РФ подполковник Константин Ратько – чемпион мира, Европы, России по самбо, мастер спорта международного класса по борьбе самбо, мастер спорта России по дзюдо и рукопашному бою поделился с коллегами профессиональным и спортивным опытом.

В Легкоатлетическом манеже директор регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин рассказал о спортивных достижениях земляков, среди которых и офицеры Уральского округа Росгвардии, уроженцы Тюменской области – лыжники Сергей Устюгов, Александр Большунов, Денис Спицов, Татьяна Сорина. Отличившимся спортсменам подразделений ведомства вручили благодарности департамента.

Павел Пак поделился с представителями органов власти результатами деятельности и задачами Спортивного комитета Росгвардии, новыми ведомственными разработками в области спорта.

Специалисты также побывали в Центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии. Кинологи и педагоги центра поделились разработками и основными методами работы по физической подготовке служебных собак.

В фитнес-центре общества "Динамо" гости познакомились с проведением инструкторско-методических занятий "Кроссфит". Тюменские тренеры и офицеры поделились своим опытом подготовки сотрудников силовых ведомств к выполнению боевых задач в сложных условиях.

Завершилось заседание Спортивного комитета Росгвардии награждением представителей спортивных команд ведомства - победителей и призёров смотра КФК ВНГ РФ входящих в региональные организации общества "Динамо" субъектов РФ.