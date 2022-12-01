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35 молодежных лидеров года наградили в Ишиме

Общество, 10:42 25 декабря 2022

vk.com/ishim_mt | Фото: vk.com/ishim_mt

35 молодежных лидеров наградили в Ишиме. Так отмечен их вклад в развитие города и молодежной политики муниципалитета. На протяжении года ребята реализовывали свои инициативы, выступали организаторами мероприятий для жителей города и его гостей в мультицентре "Моя территория".

"Мы гордимся лидерами, которые развивают наш город и создают новые сообщества. В этот день нам хотелось сказать спасибо каждому, показать их важность для мультицентра и для региона в целом, поделиться положительными эмоциями и зарядить на новые свершения. Будем рады сотрудничать в грядущем году и вместе менять наш город к лучшему, — комментирует руководитель "Моя территория" в Ишиме Татьяна Зубрилина.

Лидеры получили благодарственные письма и памятные подарки, а также участвовали в квизе, на котором узнали друг о друге больше, сообщает "Мегатюмень".

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# молодежь , Моя территория , проекты

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